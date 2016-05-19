Представительство ЕС призывает Украину обеспечить соцвыплаты и пенсии переселенцам

Как сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, об этом шла речь в ходе встречи Розенко и Томбинского.

В представительстве ЕС отметили, что встреча состоялась 17 мая по инициативе Томбинского, потому что он хотел получить от Розенко информацию о том, каким образом украинское правительство придерживается своих обязательств по выплате пенсий и социальной денежной помощи украинским гражданам, которые проживают как на контролируемых Украиной территориях, так и не контролируемых.

В сообщении подчеркивается, что “украинские граждане, которые живут в неподконтрольных правительству (Украины) районах, имеют право получать свои пенсии и социальные выплаты так же, как и остальные граждане”.

В представительстве ЕС сказали, что вице-премьер Розенко объяснил председателю европейской миссии в Украине, что выплата указанных платежей на неподконтрольных правительству Украины территориях не является возможной из-за отсутствия там украинских банковских учреждений.

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В то же время Розенко заверил Томбинского, что соответствующие суммы денежных средств накапливаются на банковских счетах для тех лиц, которые проживают на неподконтрольной территории в соответствии с украинским законодательством. Поэтому, по словам вице-премьера, люди, которые зарегистрировались на контролируемой украинской власти территории, имеют возможность снять эти средства в украинских банках.

Также Томбинский спросил Розенко о выплатах тем лицам, которые были вынуждены покинуть свои дома в Крыму или в оккупированных районах Донбасса. В частности, посол акцентировал внимание на том, чтобы вице-премьер объяснил причины приостановки или прекращения платежей указанным лицам.

В этой связи отмечается, что в свою очередь вице-премьер объяснил, что происходит проверка места проживания этих лиц в Украине для того, чтобы устранить возможные злоупотребления с системой платежей. В сообщении сказано, что есть очень высокая вероятность, что большое количество людей получают финансовую поддержку без соответствующих правовых оснований.

Поэтому в ходе встречи “Томбинский настойчиво призвал Розенко не нарушать процесс выплаты платежей и не брать большую группу внутренне переселенных лиц в заложники из-за некоторых вероятных нарушений“.

Посол ЕС сказал, что проверка настоящего места проживания этих лиц может быть сделана без прекращения соответствующих платежей.

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Кроме того, сказано, что в ходе различных встреч Томбинского с представителями внутренних переселенцев в нескольких городах Украины посол предложил, чтобы местная власть была более чувствительной к необходимости оказания помощи этим лицам, которые очень часто покидали свои родные дома даже без самых необходимых вещей.

“Украинское государство не должно допустить, чтобы эти лица находились на периферии общества и не оставались исключенными из нормальной профессиональной и социальной жизни, а дети (должны) получать доступ к образованию”, - говорится в сообщении.

Также в представительстве отметили, что информацию о том, сколько людей на оккупированных территориях получают от украинского государства пенсии и сколько переселенцев получают финансовую поддержку, Томбинский узнал из заявления пресс-службы Розенко.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Розенко 17 мая по итогам встречи с Томбинским сообщила, что на временно оккупированных территориях Донбасса проживает около 370 тысяч человек, которые зарегистрировались в Украине переселенцами для получения соцвыплат.