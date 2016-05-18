Адвокат Януковича заявляет, что у ГПУ нет доказательств вины беглого президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Януковича.

"Хотелось бы обратиться к новому генеральному прокурору с призывом не допустить вмешательства политики в дело Майдана, честно заявить обществу об отсутствии доказательств вины Виктора Януковича в совершенных преступлениях", - заявил Сердюк.

При этом адвокат попросил Луценко уделить время для изучения материалов дела и на отработку всех версий событий, произошедших в ноябре 2013 - феврале 2014 годов.

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"Сегодня мной было подано на имя Горбатюка (начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк) ходатайство о приобщении в качестве доказательств пояснений Виктора Януковича по делу Майдана. Лично утром были переданы из рук в руки соответственные полученные мною пояснения, после чего, я надеюсь, следствие будет иметь возможность отработать версии, которые озвучены не только политиками по данному делу, а озвучены другими участниками процесса", - заявил Сердюк.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Майдана, а также в совершении ряда экономических преступлений.

В июле 2015 года тогдашний генеральный прокурор Виктор Шокин заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича.