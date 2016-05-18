Адвокат Януковича заявляет, что у ГПУ нет доказательств вины беглого президента
Защитники бывшего президента Украины Виктора Януковича призывают генерального прокурора Юрия Луценко заявить об отсутствии доказательств вины их клиента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Януковича.
"Хотелось бы обратиться к новому генеральному прокурору с призывом не допустить вмешательства политики в дело Майдана, честно заявить обществу об отсутствии доказательств вины Виктора Януковича в совершенных преступлениях", - заявил Сердюк.
При этом адвокат попросил Луценко уделить время для изучения материалов дела и на отработку всех версий событий, произошедших в ноябре 2013 - феврале 2014 годов.
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"Сегодня мной было подано на имя Горбатюка (начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк) ходатайство о приобщении в качестве доказательств пояснений Виктора Януковича по делу Майдана. Лично утром были переданы из рук в руки соответственные полученные мною пояснения, после чего, я надеюсь, следствие будет иметь возможность отработать версии, которые озвучены не только политиками по данному делу, а озвучены другими участниками процесса", - заявил Сердюк.
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Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Майдана, а также в совершении ряда экономических преступлений.
В июле 2015 года тогдашний генеральный прокурор Виктор Шокин заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича.