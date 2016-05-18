Австралийский коронер признал гибель пассажиров MH17 преднамеренным массовым убийством
Майкл Барнс, коронер австралийского штата Новый Южный Уэльс, объявил результаты расследования обстоятельств гибели шести граждан Австралии, находившихся на борту малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году в небе над Донбассом.
По его словам, их гибель стала "частью массового убийства". Как сообщила во вторник, 17 мая, телекомпания Sky News Australia, с соответствующим запросом к Барнсу обратились родственники погибших, передает DW.
По словам коронера, смерть пассажиров наступила в результате "преднамеренных, злоумышленных действий на другой стороне Земли". Барнс уверен, что разрушение лайнера произошло из-за детонации боеголовки. В свою очередь смертельные ранения были нанесены жертвам "в результате действий до сих пор не определенного лица или группы лиц, которые намеренно запустили в лайнер ракету", – сказано в отчете.
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Майкл Барнс отметил также, что многие важные детали катастрофы до сих пор остаются неизвестными, однако "было бы бессмысленно не признать, что эти смерти были частью массового убийства".
В некоторых странах англосаксонского права коронер - это должностное лицо, специально расследующее факт смерти, имеющей необычные обстоятельства или произошедшей внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти. Как указывается в отчете Барнса, штат Новый Южный Уэльс обладает достаточной юрисдикцией, позволяющей сделать выводы о гибели своих граждан.