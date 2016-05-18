Австралийский коронер признал гибель пассажиров MH17 преднамеренным массовым убийством

По его словам, их гибель стала "частью массового убийства". Как сообщила во вторник, 17 мая, телекомпания Sky News Australia, с соответствующим запросом к Барнсу обратились родственники погибших, передает DW.

По словам коронера, смерть пассажиров наступила в результате "преднамеренных, злоумышленных действий на другой стороне Земли". Барнс уверен, что разрушение лайнера произошло из-за детонации боеголовки. В свою очередь смертельные ранения были нанесены жертвам "в результате действий до сих пор не определенного лица или группы лиц, которые намеренно запустили в лайнер ракету", – сказано в отчете.

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Майкл Барнс отметил также, что многие важные детали катастрофы до сих пор остаются неизвестными, однако "было бы бессмысленно не признать, что эти смерти были частью массового убийства".

В некоторых странах англосаксонского права коронер - это должностное лицо, специально расследующее факт смерти, имеющей необычные обстоятельства или произошедшей внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти. Как указывается в отчете Барнса, штат Новый Южный Уэльс обладает достаточной юрисдикцией, позволяющей сделать выводы о гибели своих граждан.