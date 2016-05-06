"Авторы настроены против России": У Лаврова назвали необъективным фильм ВВС о катастрофе МН17

"Данный фильм нельзя назвать объективным. Авторы обещали анализ всех версий, а на деле получилось подтверждение лишь одной. Нам очевидно, что авторы фильма настроены предвзято по отношению к России", - цитирует Захарову ТАСС.

Захарова добавила, что в фильме не получили отражения мнения никого из представителей России. "Создается впечатление, что российский вклад в расследование высмеивается", - добавила она.

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"Хотелось бы сказать, что освещение этой темы в западных СМИ, блогосфере, вообще форма подачи информации на эту тему - все крайне политизировано и свидетельствует об определенной мифологизации этой трагедии, когда приоритетом ставится не мнение профессионалов, рассмотрение фактических данных, материалов, результатов экспериментов, а когда, в том числе и за счет неких художественных средств, которые подаются как журналистские расследования, формируется весьма четкий образ", - считает Захарова.

Напомним, ранее в ВВС заявили, что ряд СМИ исказили содержание фильма о катастрофе МН17.