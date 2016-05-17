Минобразования изъяло из программы учебник по истории, согласно которому на Донбассе и в Крыму не было Евромайдана

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что указанное пособие было представлено для рассмотрения комиссией в сентябре 2014 года без материала, что сегодня вызвал значительный общественный резонанс.

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"В пособии, что рассматривалось комиссией, были освещены события истории Украины до 2011 года. Информации о событиях, которые происходили в 2012-2014 гг. в Украине, в пособии не было (оригинал рукописи хранится в Институте модернизации содержания образования). То есть, учебный материал, посвященный событиям Евромайдана, был включен в пособие уже после придания ему грифа одобрения на использование в учебном процессе", - объясняют в ведомстве.

По данным пресс-службы, этот учебник изъят из Перечня учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Украины для использования в основной и старшей школе в общеобразовательных учебных заведениях.

Как сообщал УНИАН, в учебнике отмечалось, что в Донецкой области и в Крыму не проходили митинги в поддержку Евромайдана в Киеве.