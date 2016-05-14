На Донетчине и в Крыму не было митингов Евромайдана - одобренный Минобразования учебник истории
Только в Донецкой области и в Крыму не проходили митинги в поддержку Евромайдана в Киеве, говорится в украинском учебнике истории.
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Как говорится в учебнике, фото которого опубликовал в Facebook человек по имени Константин Филоненко, "во всех областях, кроме Донецкой и Крыма, проходили митинги в поддержку Евромайдана".
По словам мужчины, его дочь сдает ВНО, и "даже тестовый вопрос такой есть".
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В учебнике отмечается, что он был одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях комиссией по истории Научно-методического совета по вопросам образования Министерства образования и науки в июне 2015 года.
Как известно, на самом деле акции в поддержку Євромайдану происходили и на Донбассе, и в Крыму.