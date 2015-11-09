"Видродження" предлагает политсилам в Харьковском облсовете объединиться для решения проблем региона

Такое решение было принято сегодня по результатам встречи депутатов, прошедших в областной совет от партии «Видродження» с народными депутатами Украины из парламентской группы «Партия «Видродження» Виталием Хомутынником, Дмитрием Святашем, Александром Беловолом, Виктором Остапчуком и Владимиром Кацубой.

«Мы готовы к сотрудничеству со всеми партиями, которые настроены на конструктивную работу и имеют конкретные предложения по решению проблем региона» - заявил глава политсовета партии «Видродження» Виталий Хомутынник.

По результатам местных выборов, в Харьковском областном совете партия «Видродження» образует самую крупную фракцию, куда вошли 50 депутатов (всего в облсовете 120 депутатов). Главой фракции «Партия «Відродження» избран депутат Владимир Скоробагач.

«Наша цель – оправдать доверие харьковчан и выполнять задачи, прописанные в нашей программе. Мы оппозиционная к нынешней власти партия, но не сторонники популистских громких лозунгов, поиска врагов, а тем более каких-то интриг. Времени на это все у нас уже нет – по всей Украине люди уже на грани выживания. В такой ситуации кредит доверия к политикам имеет короткий срок», - сказал Виталий Хомутынник.

Напомним, по предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссии (ЦВК), от партии «Видродження» в районные советы и городские советы областного и районного значения Харьковщины прошли 219 и 206 депутатов соответственно. Также, кроме действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса, за которого проголосовали 65,8% харьковчан, от «Видродження» в Харьковской области мэрами стали Олег Войтюк в Купянске, Владимир Максим в Краснограде, Вениамин Ситов в Мерефе, а городским головой Дергачей стал Александр Лисицкий.