На Буковине из-за наводнения отменят международные фестивали

На Буковине из-за наводнения отменят все международные фестивали, запланированные на этот год.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в связи со стихийным бедствием, преодоление последствий которого продолжается, коллегия Черновицкого областного совета рекомендовала внеочередной сессии отменить проведение в области до конца этого года всех масштабных праздничных мероприятий, в том числе международных фестивалей, среди основателей которых есть областной совет и средства на которые предусмотрены в областном бюджете.

Как сообщил на пресс-конференции председатель Черновицкого областного совета Иван ШИЛЕПНИЦКИЙ, в связи со значительным ущербом, нанесенным Буковине стихийным бедствием, предлагается отменить проведение 9-15 сентября в Черновцах Первого Международного фестиваля национальных культур «Букова віть».

Вероятно не будет также проведен в конце сентября первый Международный военно-исторический фестиваль «Хотинська твердь», а также традиционный ХVІІІ Международный гуцульский фестивалей, которые должны были состояться 29-31 августа у Выжнице.