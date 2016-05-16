ЦИК назначил на 17 июля выборы нардепа вместо умершего Еремеева

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания комиссии.

«В связи с досрочным прекращением по основаниям, предусмотренным Конституцией Украины, полномочия народного депутата Игоря Еремеева, избранного в одномандатном избирательном округе №23 (Волынская область), комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом избирательном округе на воскресенье, 17 июля 2016 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что избирательный процесс по этим выборам начинается со дня, следующего после дня опубликования этого постановления.

Напомним, еще 26 июля 2015 года, находясь на Волыни, в результате падения с лошади Еремеев получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

12 августа, не приходя в сознание, Еремеев скончался в больнице Цюриха (Швейцария).

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Долгое время довыборы в округе №23 не объявлялись, потому что для этого ЦИК необходимо было свидетельство о смерти Еремеева, однако оно не поступало в комиссию, а сами члены Центризбиркома, в том числе из этических соображений, не заказывали его.

Округ №23 включает Камень-Каширский, Киверцовский, Любешовский и Маневичский районы с расположением окружной избирательной комиссии в поселке Маневичи.