Фракция БПП готова поддержать создание ВСК по расследованию политической коррупции - Кононенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко сегодня на заседании согласительного совета парламента.

Он отметил, что на сегодня действует рабочая группа по наработке законодательства относительно урегулирования вопроса офшоров и деофшоризации.

Кононенко считает, что в ближайшее время в ВР поступят соответствующие законопроекты.

"Мы готовы поддержать создание комиссии по политической коррупции. Потому вопрос опять же не в том, кто и чем владеет, а вопрос в том, каким образом эти средства расходуются и уплачены ли с этих средств в стране налоги", - отметил он.

"Сегодня вечером мы предоставим предложения относительно наших представителей в эту комиссию. Если наша позиция будет поддержана, то мы завтра будем за этот вопрос голосовать", - добавил Кононенко.

Читайте такжеНардеп рассказал, сколько в Раде собрано подписей для создания комиссии по оффшорам Порошенко