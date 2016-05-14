Порошенко призвал ПАСЕ использовать все инструменты для освобождения из России украинских политзаключенных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом, который находится в Украине с официальным визитом.

Президент привлек внимание председателя ПАСЕ к продолжению российской агрессии против Украины, что обусловливает необходимость дальнейшего политического давления и ужесточения соответствующих санкций против РФ, в том числе в рамках Совета Европы.

«Мы не наблюдаем никакого прогресса со стороны России в реализации требований Парламентской ассамблеи Совета Европы, что очевидно остается главной предпосылкой восстановления прав российской делегации в ПАСЕ, приостановленных в ответ на серьезные нарушения Россией своих обязательств в рамках Совета Европы», - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства призвал главу Парламентской ассамблеи СЕ и в дальнейшем придерживаться в этом вопросе твердой и непоколебимой позиции.

Порошенко отдельно уделил внимание вопросу необходимости возвращения на Родину в самые сжатые сроки незаконно удерживаемых и осужденных в Российской Федерации граждан Украины, прежде всего летчицы Надежды Савченко. Он выразил надежду, что вскоре в Украину вернутся также Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев. Глава государства поблагодарил председателя ПАСЕ за поддержку и последовательную позицию Ассамблеи в этом вопросе.

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«Мы призываем ПАСЕ использовать все возможные инструменты для решения вопроса освобождения украинских политических заключенных, которые находятся в РФ. В связи с этим, ваша поддержка и последовательная позиция, уважаемый господин председатель, очень важны», - подчеркнул президент.

По словам Аграмунта, ПАСЕ и он лично внимательно следят за ситуацией вокруг Савченко. Он выразил надежду, что очень скоро будет возможность поздравить ее лично как члена делегации Украины в ПАСЕ.

Собеседники также осудили принятое российскими оккупационными властями решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Глава государства подчеркнул, что новая волна беспрецедентных репрессий оккупационных властей Крыма, направленных против крымскотатарского и украинского населения полуострова, не может остаться без внимания Совета Европы.

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Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы проведения в Украине важных внутриполитических, экономических и социальных реформ. Председатель ПАСЕ приветствовал назначения Юрия Луценко новым генеральным прокурором Украины и выразил всестороннюю поддержку политике реформ руководства Украины, включая антикоррупционные меры, эффективную децентрализацию и судебную реформу на основе соответствующих конституционных изменений.

Аграмунт подтвердил готовность Совета Европы и в дальнейшем помогать Украине в развитии мощного демократического государства и проведении необходимых внутренних преобразований.