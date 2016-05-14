Порошенко призвал ПАСЕ использовать все инструменты для освобождения из России украинских политзаключенных
Президент Украины Петр Порошенко призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы использовать все инструменты для решения вопроса освобождения украинских политических заключенных, которых удерживают в России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом, который находится в Украине с официальным визитом.
Президент привлек внимание председателя ПАСЕ к продолжению российской агрессии против Украины, что обусловливает необходимость дальнейшего политического давления и ужесточения соответствующих санкций против РФ, в том числе в рамках Совета Европы.
«Мы не наблюдаем никакого прогресса со стороны России в реализации требований Парламентской ассамблеи Совета Европы, что очевидно остается главной предпосылкой восстановления прав российской делегации в ПАСЕ, приостановленных в ответ на серьезные нарушения Россией своих обязательств в рамках Совета Европы», - подчеркнул Порошенко.
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Глава государства призвал главу Парламентской ассамблеи СЕ и в дальнейшем придерживаться в этом вопросе твердой и непоколебимой позиции.
Порошенко отдельно уделил внимание вопросу необходимости возвращения на Родину в самые сжатые сроки незаконно удерживаемых и осужденных в Российской Федерации граждан Украины, прежде всего летчицы Надежды Савченко. Он выразил надежду, что вскоре в Украину вернутся также Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев. Глава государства поблагодарил председателя ПАСЕ за поддержку и последовательную позицию Ассамблеи в этом вопросе.
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«Мы призываем ПАСЕ использовать все возможные инструменты для решения вопроса освобождения украинских политических заключенных, которые находятся в РФ. В связи с этим, ваша поддержка и последовательная позиция, уважаемый господин председатель, очень важны», - подчеркнул президент.
По словам Аграмунта, ПАСЕ и он лично внимательно следят за ситуацией вокруг Савченко. Он выразил надежду, что очень скоро будет возможность поздравить ее лично как члена делегации Украины в ПАСЕ.
Собеседники также осудили принятое российскими оккупационными властями решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Глава государства подчеркнул, что новая волна беспрецедентных репрессий оккупационных властей Крыма, направленных против крымскотатарского и украинского населения полуострова, не может остаться без внимания Совета Европы.
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Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы проведения в Украине важных внутриполитических, экономических и социальных реформ. Председатель ПАСЕ приветствовал назначения Юрия Луценко новым генеральным прокурором Украины и выразил всестороннюю поддержку политике реформ руководства Украины, включая антикоррупционные меры, эффективную децентрализацию и судебную реформу на основе соответствующих конституционных изменений.
Аграмунт подтвердил готовность Совета Европы и в дальнейшем помогать Украине в развитии мощного демократического государства и проведении необходимых внутренних преобразований.