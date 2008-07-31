Правительственный проект представляет сама Тимошенко

Верховная Рада Украины начала рассмотрение правительственного законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, правительственный проект закона представляет в сессионном зале премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров направил в Верховную Раду проект закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, в котором предусмотрены средства для ликвидации последствий наводнения и помощи пострадавшим в западных областях Украины.

По данным пресс-службы Кабмина, в законопроекте с целью выделения необходимых средств для предоставления помощи областям Западного региона Украины, пострадавшим от наводнения, предлагается увеличить резервный фонд на 1 млрд. 480 млн. грн. (общий фонд) и расходы Государственной службы автомобильных дорог – на 755,4 млн. грн.

В изменениях в государственный бюджет правительство, в первую очередь, заложило средства на предоставление денежной помощи жителям пострадавших регионов, восстановление жилых домов, школ и больниц, компенсацию утраченного имущества и урожая, подчеркнули в пресс-службе Кабмина.