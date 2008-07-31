Москаль спрашивает, не белены ли объелся Гелетей?

Советник министра внутренних дел, народный депутат Геннадий Москаль считает, что Юрий Луценко просто дал оценку инициативам Гелетея. "Он что, нанес вред обороноспособности или безопасности страны? А за оценочные суждения человека нельзя преследовать",– считает Геннадий Москаль.

Комментируя угрозы шефа УГО лишить министра доступа к гостайне, народный депутат сказал:" Гелетей что, белены объелся? В нашей стране не соскучишься! Ни Жванецкого не надо, ни Задорнова! Против Луценко уже все возможные обвинения выдвинули – и по оружию, и по самолетам, и по избиению Черновецкого, а теперь еще и в измене родине обвинят!" Советник министра заявил, что ему известно, о чем говорил Юрий Луценко по окончании заседания Кабмина, и он не видит в словах своего соратника "ничего противозаконного".

"Если человека лишили допуска к гостайне, как же он может работать? Ведь он даже не имеет возможности ознакомиться с документами, которые ему необходимо обрабатывать,– заявил господин Москаль.– СБУ имеет право аннулировать доступ любого чиновника к гостайне, если он действительно нарушил закон. Но до сегодняшнего дня это правило не применялось ни к кому из известных чиновников, кроме Добкина.

Решение СБУ, если оно появится, будет обжаловано в суде, и суд сразу же похоронит все их попытки".

Примечательно, что господа Луценко и Гелетей начали обмениваться обвинениями еще на закрытой части заседания правительства. Об этом "Коммерсанту" на условиях анонимности рассказал один из участников заседания.

– Луценко обвинил Гелетея в попытке разрушить взаимоотношения МВД и УГО и незаконно отстранить МВД от охраны государственных объектов. Гелетей ответил, что Луценко не ориентируется в правовом поле. А Александр Турчинов заявил, что снимает вопрос с рассмотрения, и предложил ведомствам согласовать позицию,– сообщил собеседник издания.

"Коммерсант-Украина"