Луценко запретили вход в Секретариат Президента

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Управление государственной охраны запретило ему вход в здание Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Министру внутренних дел сегодня УГО запрещает входить на территорию Секретариата Президента», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время министр не уточнил точного времени, с которого действует запрет.

«Я столкнулся с этим на последнем заседании СНБО, когда мою машину не впустили – я не гордый, пешком прошел, а потом оказалось, что нужно отдельное разрешение коменданта на вход в помещение Секретариата для участия в СНБО. Я их переспросил, не является ли приглашение от имени Президента круче, чем приглашение господина ГЕЛЕТЕЯ? Через 15 минут выяснилось, что мне можно пройти на СНБО», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.