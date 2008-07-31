Pоссийские телеканалы перекручивают информацию об Украине – Киселев

Известный российский тележурналист Евгений Киселев считает, что на российских телеканалах происходит освещение событий в Украине в перекрученном виде.

Об этом он сказал в среду во время видеомоста «Проблема присутствия российских телеканалов в украинском пространстве», передает Радио Свобода.

По словам журналиста, в некоторых российских новостийных программах освещают события, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни и проблемам в Украине.

«Это не журналистика, это гола, довольно грубая пропаганда», – отмечает Киселев.

В связи с этим, говорит он, понятно желание украинских властей ограничить вещание российских телеканалов в украинском телепространстве.

До недавнего времени Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания требовал, чтобы отдельные российские телеканалы, вещающие на территории Украины, изменили информационную политику в сторону объективности освещения событий.

Теперь Нацсовет обратился в МИД Украины с предупреждением об отключении некоторых российских телеканалов.

Прежде всего это касается тех российских вещателей, которые сделали тему украинско-российских отношений «своим основным жанром».

«Распространяются абсурдные утверждения о том, что Нацсовет требует от российских телекомпаний перевода их программ на украинский язык. В случае продолжения дезинформирования зрителей и умышленных спекуляций на темах, которые провоцируют политические противостояния, вредят добрососедским отношениям Украины и Российской Федерации, Нацсовет будет вынужден рассмотреть вопрос о правомерности присутствия таких зарубежных телеканалов в кабельных телесетях Украины», – идет речь в официальном обращении.