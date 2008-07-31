Гелетей подозревает, что Луценко разболтал гостайну

В среду глава МВД пожаловался журналистам, что Управление госохраны (УГОУ) запрещает ему вход в Секретариат президента - автомобиль Юрия Луценко не пустили на Банковую, где проходило заседание Совета нацбезопасности и обороны. По словам министра, от него потребовали отдельное разрешение коменданта, но когда Луценко переспросил, не является ли приглашение от имени Президента круче, чем приглашение шефа УГОУ Валерия Гелетея, через 15 минут ему дали пройти.

Гелетей сообщил "Сегодня", что УГОУ уже не впервые указывает Луценко на "провокативность и непредсказуемость поведения в публичных местах, где его присутствие не предусмотрено службой протокола". "У главы МВД нет права беспрепятственно заезжать служебным автомобилем, да еще и в сопровождении охраны, на территорию Секретариата, — сказал Гелетей. — Им наделены только народные депутаты, а Луценко не нардеп".

По словам начальника УГОУ, на вчерашнем заседании Кабмина в закрытом режиме рассматривался вопрос, касающийся этого управления. Первый вице-премьер Александр Турчинов попросил тех, кто не имеет допуска к гостайне, покинуть помещение. У Луценко допуск есть, и он остался. Но, выйдя к журналистам, стал комментировать ход обсуждения относительно того, где и какие объекты контролирует госохрана. "Я официально обратился в СБУ с просьбой проверить информацию и, если Луценко нарушил закон, лишить его такого допуска", — заключил Гелетей.