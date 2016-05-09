В Киеве на Площади Славы произошла словесная перепалка между группой граждан и депутатами Шуфричем и Новинским

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел у входа на центральную аллею, ведущую к Мемориалу Неизвестному солдату.

Депутаты от “Оппозиционного блока” пытались вместе с ветеранами пройти к обелиску, чтобы возложить цветы, когда их под крики “Позор, позор!” и попытки облить водой встретила группа граждан. Впрочем, правоохранителям удалось прекратить конфликт.

После чего депутаты в сопровождении правоохранителей пошли возлагать цветы.

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В то же время, как сообщили УНИАН в ГУ НП в городе Киеве, сейчас праздничные мероприятия проходят без существенных правонарушений.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.