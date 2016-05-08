Савченко заплатила штраф, назначенный российским судом – мама летчицы

Незаконно осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко уплатила штраф в размере 30 тыс. рублей, назначенный ей российским судом.

Об этом заявила мама летчицы Мария Савченко, сообщает телеканал «112 Украина».

"Мы с адвокатами общаемся преимущественно через интернет, а так, когда они приезжают, например, Полозов был три дня, то мы с ним позавчера встречались. Он сказал, что Наде немного легче, она немного начала есть. Рассказывал, что ей дали документы, чтобы вернуться в Украину. Там есть графа, где надо признать, что она перешла границу и попросила убежище, и говорил, что она рассмеялась. Также там есть штраф. Полозов объяснил ей, что есть статья, если она не заплатит этот штраф, то эти документы не будут считаться действительными. Тогда она согласилась. У нее денег там нет, консулы дали ей 40 тыс., она 30 тыс. отдала и сказала, чтобы они ими удавились", - сказала мама Савченко.

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

24 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.