Савченко заполнила все документы для экстрадиции - адвокат

Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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"Заполняли с ней заявления, необходимые для передачи её в Украину по конвенции. Тщательно выбирали формулировки. От ряда предложенных в образцах заявлений формулировок Надежда отказалась, заменила своими. Все заявления составлены на имя директора ФСИН Корниенко. Обсуждали положения конвенции о выдаче, её последствия", - написал Полозов.

По его словам, все, что требовалось от Савченко, она выполнила, теперь сроки её освобождения зависят целиком и полностью от расторопности действий властей.

Он также сообщил, что Савченко чувствует себя уже лучше. "Жалуется только, что после сухой голодовки медленно восстанавливается", - отметил адвокат.

Кроме того, Полозов рассказал Савченко о попытке задержания в России её сестры Веры, об объявлении в розыск. "Надежда не знала об этом инциденте, была крайне возмущена. Больших трудов стоило её уговорить не совершать резких опрометчивых действий в этой связи, она написала заявление по этому поводу", - отметил он.

Также адвокат добавил, что "передал все слова поддержки, которые мне прислали для Надежды. Она поблагодарила всех за тёплые слова".

Полозов сообщил, что следующая его встреча с Савченко состоится в день её рождения 11 мая.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

27 апреля стало известно, что тюремщики выдали Савченко документы на экстрадицию.