Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций министерства.

"МИД Украины осуждает очередные авиаудары по гражданскому населению в Сирии, в частности по лагерю беженцев аль-Каммуна в провинции Идлиб, в результате которого погибли десятки мирных жителей", - подчеркивается в заявлении.

Украинское внешнеполитическое ведомство считает, что это очередное преступление выглядит еще более циничным на фоне договоренностей по прекращению боевых действий в Сирии и усилий международного сообщества по решению гуманитарной катастрофы.

Читайте такжеВ ООН назвали авиаудары по лагерю беженцев в Сирии военным преступлением и призвали к расследованию

"Все стороны конфликта в Сирии должны безоговорочно придерживаться взятых на себя обязательств в рамках перемирия и прекратить боевые действия", - заявили в МИД.

Как непостоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций Украина призывает стороны к неукоснительному выполнению резолюций Совета безопасности ООН 2268 (2016 года) и 2254 (2015 года).

Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере 28 человек погибли в четверг, 5 мая, в результате авиаударов по лагерю для внутренне перемещенных лиц на севере Сирии возле города Сармада в провинции Идлиб.