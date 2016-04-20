Сирийские войска наступают на стратегически важный город в провинции Идлиб - СМИ

По сведениям телеканала "Аль-Маядин", правительственные силы ведут бои за город Каббани, вокруг которого находятся укрепленные лагеря бандформирований, прикрывающие проход к Джиср-эш-Шугуру, сообщает ТАСС.

Отмечается, что во вторник сирийские военнослужащие и ополченцы овладели высотой рядом с Каббани и непрерывно атакуют позиции противника.

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Джиср-эш-Шугур расположен на горном перевале у турецкой границы. Через него проходит шоссе Латакия-Алеппо, блокированное боевиками.

Как передает "Аль-Маядин", сирийские ВВС наносят удары по бандформированиям в районе Эль-Ис и Эль-Икарда к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Авиарейды проведены на колонны и скопления боевиков к северу и западу от Алеппо.