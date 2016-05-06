Около 30 человек погибли в результате авиаударов по лагерю беженцев в Сирии

Авианалеты на лагерь для беженцев возле города Сармада в провинции Идлиб близ границы с Турцией были осуществлены в четверг, 5 мая, передает Deutsche Welle.

Как сообщает Сирийский мониторинговый центр за соблюдением прав человека, среди погибших есть женщины и дети, а количество жертв может возрасти, учитывая тяжелые ранения, полученные теми, кто выжил. По свидетельствам очевидцев, в результате бомбежек сгорели около 50 палаток и школа, сообщает агентство Reuters. В лагере находятся беженцы преимущественно из Алеппо и Пальмиры. По данным центра гражданской обороны на территории, которая контролируется оппозицией, жертвами авиаударов стали более 30 человек.

Читайте такжеСША заявили о достижении с РФ соглашения о перемирии в Алеппо

Представители оппозиции заявили, что два самолета армии Асада выпустили по лагерю четыре ракеты - две из них упали неподалеку от лагеря, вызвав панику, а еще две - на его территории.

В Белом доме осудили бомбардировки. "Нет никакого оправдания для тех, кто осуществляет авиаудары по невинным мирным людям, которые уже и так вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от насилия", - заявил в четверг, 5 мая, представитель Белого дома Джош Эрнест.