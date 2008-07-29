Генпрокуратура Украины вопреки законодательству выдала России беженца?

Вчера Генеральная прокурора Украины вопреки национальному законодательству и международным соглашениям, ратифицированным Украиной, приняла решение о выдаче беженца Олега КУЗНЕЦОВА властям Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в Харьковской правозащитной группе.

Согласно последней информации, которой располагают правозащитники, О.КУЗНЕЦОВ сейчас находится в аэропорту Домодедово города Москва.

В России О.КУЗНЕЦОВ был генеральным директором ЗАО «Карго-Экспорт». Осенью в 2005 году ЗАО «Карго-Экспорт» предъявило государственному предприятию «Завод имени Климова» к оплате векселя на сумму 189 млн. рублей (около 6,5 млн. долларов). После этого руководство предприятия, не обжаловав подлинности долговых обязательств в суде, обратилось в Управление по борьбе с организованной преступностью с заявлением о возбуждении против О.КУЗНЕЦОВА уголовного дела.

О.КУЗНЕЦОВ обратился в Европейский суд по правам человека, пожаловавшись, в частности, на неопределенность криминального закона, который не позволяет отделить гражданский деликт от уголовного преступления, а также на распространенную в РФ практику использования криминального преследования для решения вопросов, которые решаются путем гражданских споров. Заявитель ссылается на то, что ни достоверность, ни обоснованность векселей, которые он предъявил к оплате, не была обжалована должником - заводом имени Климова - в суде: вместо этого руководство завода "задействовало репрессивные органы".

Справка УНИАН. О.КУЗНЕЦОВ был задержан в Киеве 19 июля 2007 года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в связи с международным розыском, объявленным правоохранительными органами Российской Федерации. Российские стражи порядка объявили розыск О.КУЗНЕЦОВА в связи с подозрением в причастности к мошенничеству в особо крупных размерах.

20 июля 2007 года Шевченковский районный суд города Киева вынес постановление о взятии О.КУЗНЕЦОВА под стражу для обеспечения его выдачи правоохранительным органам Российской Федерации.

5 марта О.КУЗНЕЦОВУ был предоставлен статус беженца учитывая опасение грубого нарушения его фундаментальных прав в Российской Федерации.

21 июля Окружной административный суд г.Киева отказал Генеральной прокуратуре Украины в иске об отмене решения о предоставлении О.КУЗНЕЦОВУ статусу беженца.