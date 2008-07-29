В Едином Центре обвиняют Тимошенко в подкупе коммунистов

Представитель партии «Единый Центр», народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ (фракция НУНС) обвиняет фракцию БЮТ в покупке голосов депутатов фракции Компартии за отказ поддержать отставку правительства.

Об этом М.ПОЛЯНЧИЧ заявил в интервью, опубликованном сегодня в еженедельнике «Столичные новости» (№ 28-29 от 29 июля - 4 августа 2008 года).

«Это все правительственные штучки. Скажу откровенно, там есть финансовые договоренности с коммунистами. Так пора уже определиться, с кем БЮТ: с коммунистами или с «Нашей Украиной»?», - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

Депутат напомнил, что государственный бюджет на 2008 год в декабре был принят при поддержке коммунистов. «Тот бюджет с коммунистами принимали, и сейчас у них какие-то кулуарные договоренности… Так пора уже определяться», - подчеркнул он.

М.ПОЛЯНЧИЧ также заявил, что партия «Единый Центр» и ее представители Игорь КРИЛЬ и Виктор БАЛОГА никогда не выступали за создание в парламенте широкой коалиции. «Не нужно делать на основании политической конъюнктуры какие-то выводы. Когда ПОЛЯНЧИЧ, КРИЛЬ или БАЛОГА говорили о широкой коалиции?! Выступают и пиарятся на этом только БЮТ – наши коллеги. От Юли (ТИМОШЕНКО) мы только и слышим «широкая, широкая». Пусть идет с коммунистами и делает «широкую», если ей нравится», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) 24 июля заявил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назначила представителей Коммунистической партии Украины на должности в правительстве в благодарность за отказ фракции КПУ поддержать отставку правительства.

«Как только коммунисты отказались поддержать отставку, Ю.ТИМОШЕНКО мгновенно рассчиталась с этой замечательной фракцией, и вчера были назначены заместитель министра внутренних дел Василий МАРМАЗОВ – его отец Евгений МАРМАЗОВ является народным депутатом Компартии, а также председателем специальной контрольной комиссии по приватизации. И второе назначение – это назначение председателя Государственного комитета по вопросам лесного хозяйства, народного депутата от Компартии Николая ТИМОШЕНКО», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.