Следующая встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится 11 мая в Берлине

21:33, 30 апреля 2016
Политика
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Во время встречи министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции, в частности, будет обсуждаться вопрос подготовки к местным выборам на подконтрольных боевикам территориях Донбасса.

REUTERS

Следующая встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" состоится 11 мая в Берлине. 

Об этом министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил изданию Welt am Sonntag, передает DW

"Я считаю необходимым вновь прибегнуть к разрушению блокады между Киевом и Москвой", - заявил Штайнмайер. 

Во время встречи министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции, в частности, будет обсуждаться вопрос подготовки к местным выборам на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. Кроме того, планируется обсудить предложения ОБСЕ по стабилизации режима тишины в зоне конфликта на востоке Украины. 

"Перемирие снова становится все более хрупким. Количество нарушений режима тишины и количество жертв растет все быстрее", - сказал Штайнмайер.

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