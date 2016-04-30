Следующая встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится 11 мая в Берлине

Следующая встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" состоится 11 мая в Берлине.

Об этом министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил изданию Welt am Sonntag, передает DW.

"Я считаю необходимым вновь прибегнуть к разрушению блокады между Киевом и Москвой", - заявил Штайнмайер.

Во время встречи министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции, в частности, будет обсуждаться вопрос подготовки к местным выборам на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. Кроме того, планируется обсудить предложения ОБСЕ по стабилизации режима тишины в зоне конфликта на востоке Украины.

"Перемирие снова становится все более хрупким. Количество нарушений режима тишины и количество жертв растет все быстрее", - сказал Штайнмайер.