В Париже начались переговоры в нормандском формате
20:33, 03 марта 2016Политика
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Глава МИД Украины Павел Климкин прибыл в МИД Франции для проведения переговоров в нормандском формате. После чего сразу начались переговоры в нормандском формате с целью разрешения кризиса в Украине.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, перед Климкиным в французский МИД приехали министры иностранных дел России и Германии.
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Источники сообщают о проведении двусторонних встреч главы МИД Франции Жан-Марка Эро с его российским и немецким коллегами.
Накануне переговоров была озвучена надежда, что эта встреча будет решающей в плане выполнения Минских договоренностей.
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