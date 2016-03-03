В Париже начались переговоры в нормандском формате

Как передает собственный корреспондент УНИАН, перед Климкиным в французский МИД приехали министры иностранных дел России и Германии.

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Источники сообщают о проведении двусторонних встреч главы МИД Франции Жан-Марка Эро с его российским и немецким коллегами.

Накануне переговоров была озвучена надежда, что эта встреча будет решающей в плане выполнения Минских договоренностей.