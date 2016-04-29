СМИ рассказали о требованиях Запада провести выборы на Донбассе до конца лета

Эти сроки не были озвучены на встрече Нуланд с представителями парламентских фракций, говорится в статье ZN.UA.

"Однако, по нашим сведениям, эту информацию представитель Госдепа довела до сведения президента Петра Порошенко во время личной встречи", - отмечает издание.

Предположительно, по информации ZN.UA, там же были озвучены еще две даты — с 18 мая должен стартовать новый этап полного прекращения огня, а 20 мая Россия может выдать Киеву Надежду Савченко.

"Других подробностей разговора между украинским президентом и американским посланником наш источник не сообщил, однако, по его словам, разговор длился около четырех часов", - отмечает автор статьи.

Читайте такжеУкраина в фокусе Совбеза ООН: о чем говорили на заседании из-за эскалации на Донбассе

По его информации, в Вашингтоне (так же, как в Берлине и Москве - Ред.) не слишком верят в скорое и успешное внесение в Конституцию изменений, касающихся "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако принятие законов о местных выборах и амнистии, проведение избирательной кампании на территории ОРДЛО там считают выполнимой задачей.

Ранее помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявляла, что Соединенные Штаты не устанавливали сроков по выполнению Минских соглашений в вопросе проведения выборов на Донбассе, а заявления отдельных народных депутатов являются некорректными.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Киеве состоялась встреча Нуланд с представителями парламентских фракций. По ее результатам народный депутат от «Самопомочи» Виктория Войцицкая, присутствовавшая на этой встрече, заявила, что США рассчитывают на выборы на Донбассе уже летом.

«Госдепартамент настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию с «особым статусом» оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, провести на оккупированных территориях выборы в ближайшее время и обеспечить амнистию боевикам. Минские соглашения необходимо имплементировать до конца 2016 года, альтернативы им нет», отметила Войцицкая, передавая суть обращения Нуланд.

Также, по словам депутата, отмечалось, что "мы должны понимать - никто не отведет тяжелое вооружение".