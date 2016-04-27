США не называли конкретных дат выборов на Донбассе, заявления некоторых нардепов некорректные - Нуланд (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Сообщения о нашей встрече с представителями Верховной Рады вчера были совсем не точные. Мы не называли никаких конкретных дат относительно того, когда должны состояться выборы", - подчеркнула она.

По словам Нуланд, "мы дали абсолютно четко понять, что для выполнения требования проведения выборов в соответствии с Минскими договоренностями нужно обеспечить мирные условия, нужно обеспечить безопасность, чтобы ОБСЕ имела соответствующий доступ".

"И должны быть созданы условия для кандидатов в вопросе выдвижения своих кандидатур, агитации за себя, общения с избирателями", - отметила Нуланд.

Она заявила, что именно об этом идет речь в Минских соглашениях.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Киеве состоялась встреча Нуланд с представителями парламентских фракций. По ее результатам народный депутат от «Самопомочи» Виктория Войцицкая, присутствовавшая на этой встрече, заявила, что США рассчитывают на выборы на Донбассе уже летом.

«Госдепартамент настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию с «особым статусом» оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, провести на оккупированных территориях выборы в ближайшее время и обеспечить амнистию боевикам. Минские соглашения необходимо имплементировать до конца 2016 года, альтернативы им нет», отметила Войцицкая, передавая суть обращения Нуланд.

Также, по словам депутата, отмечалось, что "мы должны понимать - никто не отведет тяжелое вооружение".

"Тяжелое вооружение должно быть "закрыто", и за его "хранением" должна наблюдать специальная миссия ОБСЕ. Нам говорят, что если мы проведем выборы, то это создаст прецедент, когда российские войска впервые в истории добровольно покинут оккупированную ими территорию. Причем никаких гарантий, что российские войска выйдут, нет и быть не может", - сказала Войцицкая.