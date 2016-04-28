В Мукачево запретили давать концерты артистам, которые выступают в России во время войны

"Запрещено проведение концертных программ и других развлекательных мероприятий на территории города Мукачево представителями украинского и иностранного шоу-бизнеса, которые проводят концерты, гастроли, участвуют в различных развлекательных мероприятиях на территории Российской Федерации, в анексованой Автономной Республике Крым, а также во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей во время военного противостояния", - говорится в тексте решения, которое приняли депутаты городского совета сегодня, передает mukachevo.net.

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Недавно в Ужгороде произошло сразу 2 концерта Потапа и Насти Каменских, которым предшествовали громкие дискуссии в городе вплоть до инициативы по запрету концерта.

В конце концов, все прошло спокойно, а артисты после концерта посетили областную детскую больницу с подарком, отметили в издании.