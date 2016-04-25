Джемилев: ФСБ еще пять лет назад разработала проект дестабилизации ситуации в Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», об этом он заявил, проанализировав интервью газете «День», которое было опубликовано 5 лет назад.

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«Мы в Меджлисе располагаем оперативной информацией, которую я могу зачитать. Вот оперативные данные по состоянию на май 2011 года. В них говорится о том, что крымские татары представляют большую опасность российским интересам, поскольку, препятствуют намерениям сделать Крым частью России. И поскольку главным противником этой затеи выступает Меджлис крымскотатарского народа, они ставят задачу разъединить крымских татар, сместить председателя меджлиса и включить в его состав пророссийски настроенных, управляемых из России активистов, которые в будущем будут содействовать этому процессу», – сообщал тогда лидер крымских татар.

Джемилев отметил, что тогда некоторые журналисты и политики безответственно отнеслись к его заявлениям о том, что дестабилизация ситуации в Крыму организована усилиями спецслужб России – ФСБ и Главного разведывательного управления.

«К сожалению, два года назад эти предупреждения оправдались. Но не совсем в том варианте, на который рассчитывали оккупанты: крымские татары не поддались на их манипуляции и сохранили свое единство накануне оккупации, и продолжают в единстве отстаивать свои права и принципы во время оккупации», – подчеркнул Джемилев.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля 2016 года назначенная Россией прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила о решении приостановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории полуострова до решения суда.

18 апреля власти РФ приостановили деятельность общественного объединения «Меджлис крымскотатарского народа» в оккупированном Крыму «в связи с осуществлением экстремистской деятельности», сообщила пресс-служба российского Министерства юстиции.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия перешла черту, запретив деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».