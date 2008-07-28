У Кличко считают, что Киев должен помочь подтопленным регионам

Киев должен оказать финансовую и материальную помощь западным регионам Украины, пострадавшим от стихийного бедствия, считает депутат Киеврады (Блок Кличко) Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ.

В сообщении пресс-службы депутата, переданном УНИАН, говорится, что, по мнению политика, этот вопрос можно решить срочным созывам внеочередного заседания Киеврады, где депутаты проголосуют о выделении соответствующих средств из городского бюджета, или немедленным распоряжением КГГА.

“Второй способ является более рациональным, – заявил представитель Блока Кличко. – Потому я призываю руководство КГГА как можно быстрее оказать от имени столичной общины помощь людям, пострадавшим от паводка”. Кроме средств из городского бюджета, продовольствия и предметов первой необходимости, считает он, нужно выделить места для детей из Прикарпатья и Закарпатья в киевских летних лагерях отдыха и обеспечить техническую помощь специальным транспортом, строительными материалами, специалистами.

Д.АНДРИЕВСКИЙ отмечает, что помощь пострадавшей “всегда была одним из приоритетов столичной власти, а стихийное бедствие в западном регионе является общенациональной трагедией”.