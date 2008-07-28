Балога увидел, что Тимошенко формирует новую коалицию на осень

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не исключает, что осенью в Верховной Раде может образоваться новая коалиция в составе Блока Юлии Тимошенко, Коммунистической партии Украины и части фракции «Наша Украина - Народная самооборона».

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Президента комментарии В.БАЛОГИ.

Вполне вероятно, что после парламентских каникул в Верховной Раде может образоваться новая коалиция из фракций БЮТ, Компартии и части фракции блока «Наша Украина - Народная самооборона», считает В.БАЛОГА.

По его выводам, основанием для воплощения такого сценария являются последние голосования в ВР по резолюции о недоверии Кабинету Министров и изменениям в госбюджет, активные непубличные консультации между представителями обеих политических сил и «явный дрейф части депутатов от НУ-НС на сторону БЮТ».

По мнению В.БАЛОГИ, показательной является роль фракции коммунистов в непринятии Радой решений по вопросам, имевшим важное значение для Кабмина под руководством Юлии ТИМОШЕНКО. Ведь именно народные депутаты от КПУ не дали ни одного голоса за отставку правительства, несмотря на решительность их партнера - Партии регионов - объявить вотум недоверия нынешнему составу Кабмина. Также не голосовали коммунисты за принятие скорректированного госбюджета, в чем на самом деле правительство было не заинтересовано, несмотря на откровенно популистские заявления Ю.ТИМОШЕНКО, которая сразу же сбросила с себя ответственность за бюджетный провал. Премьер-министр уже сделала первый транш оплаты Компартии за предоставленные услуги, назначив недавно партийных функционеров на высокие должности в Министерстве внутренних дел и Государственном комитете лесного хозяйства, заявил В.БАЛОГА. Следовательно, добавил он, фракции коммунистов и БЮТ продолжили давнюю и плодотворную традицию взаимовыгодного сосуществования, в основе которого - стратегия общих действий ради достижения общих целей.

Главы Секретариата Президента заявил, что на фоне этого блок «Наша Украина - Народная самооборона» поражен внутренними противоречиями, поскольку значительная часть депутатов уже давно не скрывает своего тяготения к БЮТ, а руководство фракции ничего не смогло противопоставить таким центробежным явлениям. Именно при участии явных симпатиков БЮТ, которые сейчас находятся в НУ-НС, и будет формироваться новое большинство в Верховной Раде с началом осеннего политического сезона, сказал В.БАЛОГА.

«Блоку «Наша Украина - Народная самооборона» стоит вспомнить недавние события 2006 года, когда социалисты во главе с А.МОРОЗОМ пошли на корыстное предательство идей и принципов Майдана и сдались на милость Партии регионов. Сейчас в коалиции в роли предателей демократических ценностей оказывается БЮТ, который по своим конъюнктурным соображениям все чаще идет на ситуативные союзы с коммунистами - выразителями идеологии, противоречащей интересам независимости Украины и основам демократии. То есть внутри демократического лагеря сейчас продолжаются процессы, которые зеркально отражают события двухгодичной давности. Перед вполне реальной угрозой нового предательства в нынешней коалиции НУ-НС необходимо сделать необходимые выводы, поскольку избиратели не голосовали за потенциальных предателей, а «нашеукраинцы» получили представительство в Раде, среди прочего, как будущие участники демократического большинства», - отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента заявил, что еще один элемент, свидетельствующий о поиске БЮТ союзников вне коалиции - это фактическая поддержка позиции народного депутата Давида ЖВАНИИ в деле об отравлении кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Заявления депутата «Народной самообороны», очевидно, играют на руку оппозиционной Партии регионов и коммунистам. Поддерживая Д.ЖВАНИЮ, БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО таким способом укрепляют внекоалиционные силы. Учитывая это, позиция блока НУ-НС выглядит неубедительной, потому что единичные невыразительные заявления о действиях Д.ЖВАНИИ не могут заменить конкретной реакции на его последние поступки. Пока что бездоказательные высказывания одного из фигурантов резонансного дела остаются без надлежащих последствий, в частности, для его членства во фракции.