СБУ заявляет о наличии всех доказательств работы "азовца" Краснова на российские спецслужбы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявив журналистам возле здания СБУ на ул. Владимирской, 33, где проходил митинг с участием около 30 человек, преимущественно членов гражданского корпуса "Азов".

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“Следствие будет продолжаться, несмотря на любое давление, заявления политиков, СБУ будет профессионально заниматься расследованием этого дела. Потому что, по нашему глубокому убеждению, Краснов является агентом российских спецслужб", - сказал Ткачук.

Также он призвал общественность воздержаться от эмоциональных оценок дела Краснова, и дать возможность следствию, а впоследствии и суду объективно разобраться в деле.

Кроме того, он заявил, что, когда дело против Краснова будет передано в суд, СБУ не будет ходатайствовать о закрытом судебном процессе, решение об этом будет принимать сам суд.

Также Ткачук заявил, что доказательства причастности Краснова к сотрудничеству с российскими спецслужбами являются бесспорными.

"Если говорить по существу дела, то если он был задержан с 30 кг взрывчатки в 20 км от Киева, то разве это не достаточное основание, чтобы его держать под стражей?", - спросил Ткачук.

Кроме того, добавил он, в телефоне Краснова обнаружили запись его разговора с сотрудником российских спецслужб, в ходе которого они договариваются о совершении теракта в Киеве.

Ткачук добавил, что заявление Краснова о том, что якобы он собирался сообщить об этом разговоре украинским спецслужбам, является неправдивым.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.

26 апреля суд продлил арест Краснова до 24 июня.