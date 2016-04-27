Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала РФ отменить решение о запрете Меджлиса

Об этом говорится в сообщении на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как заявила председатель Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат из Португалии Изабель Сантос, решение "Верховного суда" в оккупированном Россией Крыму запретить Меджлис указывает на новый уровень клеймения крымскотатарского сообщества и должно быть отменено.

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"Со времени аннексии Крыма в 2014 году де-факто власти на полуострове осуществляли систематическую кампанию по дискриминации крымских татар, используя обвинения в "экстремизме", чтобы оправдать эти репрессии", - говорится в заявлении Сантос.

При этом председатель Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ отметила, что ничего экстремистского нет в том, что этническая меньшинство отстаивает свои гражданские, политические и лингвистические права, чем Меджлис как раз и занимался с 1991 года.

"Меджлис руководствуется принципами ненасилия, и его запрет незаконным судом является еще одним нарушением фундаментальных свобод на Крымском полуострове", - отметила Сантос.

Она сказала, что глубоко обеспокоена тем, что де-факто власти в оккупированном Крыму совершили шаг в направлении криминализации крымских татар как этнической группы, и в этой связи председатель Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам настоятельно призвала это решение отменить.

"Я призвала отменить это решение, чтобы Меджлис имел возможность продолжать свою важную работу", - отметила Сантос.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.