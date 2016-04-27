В ЕС называют запрет Меджлиса "брутальным наступлением" на права крымских татар

Соответствующее заявление представителя Внешней дипломатической службы ЕС было распространено во вторник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Сегодняшнее решение так называемого Верховного Суда Крыма запретить деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, назвав его "экстремистской организацией", представляет собой брутальное наступление на права крымских татар в целом", - говорится в заявлении.

Читайте такжеГенсек Совета Европы назвал запрет Меджлиса угрозой для всех крымских татар

По убеждению спикера Внешней дипломатической службы ЕС, это представляет собой "очень негативную эскалацию ситуации с правами человека на полуострове с момента его незаконной аннексии Российской Федерацией в 2014 году, в том числе, в отношении преследования лиц, принадлежащих к меньшинствам". "Без проволочек должно быть обеспечено полное соответствие международным стандартам в области прав человека и другим обязательствам по международному праву, в частности, в случае, который касается крымско-татарской общины", - подчеркнули в ЕС.

Читайте такжеУкраина требует от РФ отменить "юридически ничтожное репрессивное решение" о запрете Меджлиса

Как сообщал УНИАН, Верховный суд аннексированного Крыма признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность. Первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял пообещал присутствующим, что члены Меджлиса будут подавать апелляцию и искать все возможные пути для европейского суда.