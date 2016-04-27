МИД Турции о запрете Меджлиса: Крымских татар вновь пытаются запугать и устрашить

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, внешнеполитическое ведомство Турции выступило с осуждением решения российского суда о запрете деятельности Меджлиса крымских татар, включенного в список "экстремистских организаций".

В турецком МИД подчеркнули, что Меджлис является законно избранным органом крымскотатарского народа, сформированным демократическим образом на основе свободного волеизъявления и тем самым отражающего волю крымских татар.

В Анкаре назвали решение суда о запрете Меджлиса крымских татар последним звеном шагов, нацеленных против единства и целостности крымских татар. Отмечается, что давление на крымских татар началось после незаконной оккупации и аннексии Крыма со стороны России.

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«Крымских татар вновь пытаются запугать и устрашить. Мы с сожалением воспринимаем и осуждаем данное решение, являющееся еще одним проявлением систематического, массового давления на основные права и свободы жителей полуострова. Турция продолжит поддерживать законную борьбу крымскотатарского народа и усилия по устранению таких давлений», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, так называемый Верховный суд аннексированного Крыма признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность.

Первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял пообещал присутствующим, что члены Меджлиса будут подавать апелляцию и искать все возможные пути для европейского суда.