Дело против Фирташа: прокуратура проверяет подозрения в подкупе правоохранителей и в Австрии

Об этом заявил представитель министерства внутренних дел Австрии Карлгайнц Грундбек, передает DW со ссылкой на агентство APA.

По его словам, арестованная в Германии сотрудница консалтинговой компании Кристина В., которая якобы работала на Дмитрия Фирташа, подозревается также в даче взяток австрийским правоохранителям.

Министерство внутренних дел получило соответствующий сигнал, а прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений осуществляет их проверку.

Напомним, на прошлой неделе в Германии по делу о возможном подкупе сотрудников криминальной полиции арестовали четырех человек: Кристину В., чиновника земельного ведомства уголовной полиции и его жену, а также бывшего работника этого ведомства.

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Правоохранители считают, что Кристина В. и один из двух сотрудников ведомства вроде бы заключили соглашение с представителем окружения Фирташа 6 апреля 2014 года. Они вроде бы должны были изучать правовые риски для магната в России, Украине и Венгрии. С апреля 2014 года до марта 2015 на их счета в Landesbank Berlin перечислили 520 тысяч евро. Дмитрий Фирташ в этом деле проходит как свидетель.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля на вилле Фирташа в Вене по запросу немецкой прокуратуры состоялся обыск.

Следователи искали информацию, которая могла бы послужить доказательствами в деле против немецкого следователя и женщины, которую подозревают в передаче ему взяток. Если в деле появятся новые доказательства, статус Фирташа может измениться.