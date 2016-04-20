В доме Фирташа в Вене прошли обыски, ему объявили подозрение по запросу Германии - посол

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Twitter.

"В венском доме Фирташа прошли обыски. Продолжались 3 часа. Судя по всему - новое подозрение. На этот раз из Германии, а не из США", - заявил посол.

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Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу Федерального бюро расследований США, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политических мотивов при выдаче американским судом ордера на арест. Следующие полгода Фирташ ожидал получения решения суда. Ему вернули загранпаспорт, и он может выехать в Украину. Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в следующем году.

25 ноября 2015 года СМИ сообщили, что Фирташ вернется в Украину и 2 декабря примет участие в съезде Федерации работодателей Украины, которую он возглавляет.

Украина - одна из немногих стран, куда Фирташ может выехать из Австрии. Олигарх не может путешествовать в более чем 100 стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.

В декабре 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Фирташ будет задержан в аэропорту сразу же после прибытия в Украину в уголовном производстве о хищении средств, выделенных НБУ банку «Надра».