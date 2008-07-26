Патриарх Московский Алексий едет в Киев

Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II 26 июля прибывает в Киев.

Как сообщает сайт Русской православной церкви, визит Патриарха в Украину приурочен к празднованию 1020-летия Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром.

В первый день визита состоится встреча Его Святейшества с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины ВЛАДИМИРОМ.

27 июля предполагается служение Святейшим Патриархом АЛЕКСИЕМ Божественной литургии совместно со Святейшим Патриархом Константинопольским ВАРФОЛОМЕЕМ и сонмом иерархов из Украины, России и многих других стран.

Торжественная служба будет совершена на Владимирской горке у памятника святому Крестителю Руси.

Как сообщает РИА "Новости", вместе с предстоятелем Русской православной церкви в Украину прибудут митрополиты Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ, Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ, Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ, Калужский и Боровский КЛИМЕНТ, Кишиневский и всея Молдавии ВЛАДИМИР, Ташкентский и Среднеазиатский ВЛАДИМИР, архиепископы Истринский АРСЕНИЙ, Корсунский ИННОКЕНТИЙ, Орехово-Зуевский АЛЕКСИЙ, Белгородский и Старооскольский ИОАНН, Ярославский и Ростовский КИРИЛЛ, епископы Дмитровский АЛЕКСАНДР, Сергиево-Посадский ФЕОГНОСТ, а также другие представители духовенства и группа российских журналистов.