Эксперт: Партия регионов и Секретариат Ющенко одинаково смотрят на Луценко

Представители Партии регионов пытаются перевести так называемое «дело Кернеса» в политическую плоскость.

Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном агентству УНИАН.

По его словам, «регионалы» пытаются перевести заурядный силовой привод на допрос гражданина Украины Геннадия КЕРНЕСА из сугубо обыденного факта в политическую плоскость. «Это может свидетельствовать о том, что у Партии регионов очередной кризис креативных идей, и они пытаются зацепиться за любой информационный повод», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

При этом он также заявил о «практически тождественной риторике спикеров Партии регионов и политологов, близких к Секретариату Президента», что, по мнению эксперта «свидетельствует об общности намерений ПР и СП относительно как Г.КЕРНЕСА, так и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО».

«Очевидно, они считают, что силовой привод Г.КЕРНЕСА в МВД - это такой же «подарок судьбы» как и «пощечина» Ю.ЛУЦЕНКО (киевскому мэру – УНИАН) Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. В том смысле, что за этот факт можно будет зацепиться либо в парламенте, либо в прокуратуре и попытаться снять Ю.ЛУЦЕНКО с его должности», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Харькове Г.КЕРНЕС был задержан работниками милиции. Цель задержания, по данным милиции, - исполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом в милиции заявили, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашение (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в том числе перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».

23 июля Партия регионов выдвинула требование премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО немедленно сделать представление на освобождение министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО “в связи с грубым нарушением им законов, Конституции Украины и прав человека во время задержания исполняющего обязанностей Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА”.

Кроме того, как говорится в заявлении Партии регионов, эта политическая сила требует от Генеральной прокуратуры немедленного возбуждения уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО.

Партия регионов также требует, чтобы Генпрокуратура сделала все для того, чтобы “провести немедленно психиатрическую экспертизу Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку его действия являются неадекватными”.