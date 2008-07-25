Министр Павленко променял жену на мужчину в трико

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко исключил свою жену из официальной делегации на Олимпийских играх.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Обкомсо ссылкой на Украинские новости.

Павленко отметил, что, согласно регламенту, ему полагалось сопровождающее лицо, которым, по его словам, должна была быть его жена, однако из-за дефицита мест в списке официальной делегации он отказался от этого права ради включения в список еще одного тренера.

По его словам, уже утвержден окончательный список официальной делегации, в который входят 254 спортсмена, 16 спарринг-партнеров и запасных спортсменов олимпийской сборной, 160 человек – тренеры, врачи и массажисты, 25 человек – официальные лица и члены штаба олимпийской делегации.

В свою очередь, президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка отметил, что, согласно правилам, количество членов делегации (без спортсменов) не должно превышать 55% количества спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии.

Как сообщалось, летние Олимпийские игры пройдут 8-24 августа в Пекине.

Как известно, Павленко попал в скандал из-за того, что его жена поехала вместе с ним на Олимпиаду в Турин, пишет Украинская правда. Тогда министр объяснил его жена посетила Олимпийские игры в Турине за свой счет, а пребывание ее в самой Италии "ничего не стоило, поскольку она жила в его гостиничном номере".