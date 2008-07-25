Главком ВМФ РФ согласился с позицией Огрызко по Черноморскому флоту

Россия не хочет ссориться с Украиной, а уж из-за Черноморского флота – в особенности.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» (номер за 26 июля 2008 года, уже размещенный в сети Интернет – УНИАН) заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ.

«Черноморский флот – важный и чувствительный фактор наших отношений с Украиной, который в полном объеме и на высоком уровне обеспечивает интересы России в Средиземном и Черноморском регионах. Более того, он – важный участник международного сотрудничества, в том числе со странами НАТО», - отметил В.ВЫСОЦКИЙ.

Он также заявил, что «за одиннадцать лет вокруг Черноморского флота не возникло ни одной ситуации, которая создала бы угрозу национальной безопасности Украины. На сотрудничестве и взаимопомощи строят черноморцы отношения с моряками украинских ВМС».

Говоря о разногласиях относительно пребывания Черноморского флота в Крыму и, в частности, Севастополе, адмирал подчеркнул, что позиция российской стороны одна: продолжать поиск их урегулирования путем конструктивных переговоров.

«Мы не скрываем, что хотим сохранить присутствие Черноморского флота в Севастополе и после 2017 года, ведь это исторически обусловленное место его базирования. В то же время решающее условие правовой реализации такой возможности – достижение необходимой договоренности с Украиной. Для нас это как само собой разумеющееся. Более того, украинский министр иностранных дел любит повторять, что Украина не желает ссориться с Россией из-за Черноморского флота. Мы с такой позицией согласны, однако с небольшим, но важным уточнением: Россия вообще не хочет ссориться с Украиной, а уж из-за Черноморского флота – в особенности», - констатировал главком российских ВМС.