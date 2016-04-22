Фирташ пока не является обвиняемым по делу о взятках полиции Германии, его статус может измениться - СМИ

Как сообщает "Немецкая волна", по делу о подкупе сотрудника земельного ведомства уголовной полиции земли Мекленбург - Передняя Померания сейчас Фирташ имеет процессуальный статус свидетеля.

В прокуратуре города Шверин, которая расследует дело, заявили, что главной подозреваемой на данный момент является 69-летняя жительница Берлина, которая, работая под видом сотрудницы консалтингового бюро, продавала заинтересованным лицам информацию, полученную от госслужащих при помощи взяток, в том числе от сотрудников полиции и прокуратуры.

Женщину подозревают в том, что она за взятки, в частности, получала информацию от сотрудника ведомства уголовной полиции немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в интересах Фирташа.

Этот чиновник, видимо, передавал украинскому бизнесмену информацию о ходе следствия против него в Соединенных Штатах, где Фирташа обвиняют в коррупции. Сотрудник полиции, не имея на это полномочий, делал запросы американских коллег, делая вид, что он ведет следствие по делу против Фирташа.

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Согласно информации телерадиокомпании NDR, взятки за информацию для украинского миллиардера могли составлять более полумиллиона евро.

20 апреля на вилле Фирташа в Вене по запросу немецкой прокуратуры состоялся обыск.

Следователи искали информацию, которая могла бы послужить доказательствами в деле против немецкого следователя и женщины, которую подозревают в передаче ему взяток. Если в деле появятся новые доказательства, статус Фирташа может измениться.

"Это возможно. Но я не хотел бы прибегать к спекуляциям на этой стадии следствия", - отметил представитель прокуратуры города Шверин.

Австрийский адвокат Дмитрия Фирташа Дитер Бемдерфер отказался от комментария.

За подкуп должностного лица, согласно уголовному кодексу Германии, грозит до пяти лет лишения свободы.