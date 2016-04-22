Символика Соцпартии попадает под действие закона о декоммунизации - Минюст

Об этом говорится в приказе на сайте Министерства юстиции. "Признать, что символика Социалистической партии Украины не соответствует ч. 1 ст. 4 закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»", – говорится в документе.

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Между тем, к названию, уставу и программе партии претензий нет, говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины.