Символика Соцпартии попадает под действие закона о декоммунизации - Минюст
13:58, 22 апреля 2016Политика
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Символику Социалистической партии Украины признали не соответствующей закону о декоммунизации.
К названия, устава и программы партии претензий нет, говорится в документе / forum.vashmagazin.ua
Об этом говорится в приказе на сайте Министерства юстиции. "Признать, что символика Социалистической партии Украины не соответствует ч. 1 ст. 4 закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»", – говорится в документе.
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Между тем, к названию, уставу и программе партии претензий нет, говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины.
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