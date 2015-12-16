Минюст: Коммунистическая партия была, но теперь ее нет и не будет

Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил иск Министерства юстиции к Коммунистической партии Украины и постановил прекратить деятельность КПУ. Соответствующее постановление было принято сегодня, 16 декабря 2015 года, о чем сообщает сайт Министерства.

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В этот же день постановлением Киевского апелляционного административного суда была оставлена ​​без удовлетворения апелляционная жалоба на постановление Окружного административного суда об отказе в удовлетворении иска КПУ против Министерства юстиции. Представители Компартии в иске требовали отмены приказа Минюста от 23 июля № 1312/5. Данным приказом было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», подтверждающий несоответствие символики и устав партии требованиям законодательства Украины.

«Мы убеждены, что данные судебные решения будут иметь исключительно положительные последствия для всего украинского общества. Мы проводим реформы, ведем борьбу, как с бытовой коррупцией, так и на местах. Украинское общество должно базироваться на истинных культурных ценностях нашего народа, жить в европейском правовом поле и не повторять ошибок прошлого», - прокомментировал на своей Facebook-странице министр Павел Петренко.

Справка. Иск Министерства юстиции к Коммунистической партии Украины был подан в рамках исполнения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», учитывая приказ Минюста «Об утверждении Правового заключения Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».