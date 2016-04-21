"Видродження" будет голосовать за преодоление вето на закон о госфинансировании ПТУ

Об этом в ходе брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из группы «Видродження» Василий Гуляев.

Он отметил, что сейчас проблема с финансированием профессионально-технических учебных заведений стоит так же остро, как и в начале года.

«На местах далеко не все нашли средства на финансирование профтехобразования. Местная власть, которая смогла предусмотреть эти средства, вынуждена была забрать их из других своих расходов. В сотнях ПТУ есть проблемы: преподаватели не получают заработную плату, а студенты - стипендии. Во многих заведениях финансирование предусмотрено только на первый квартал. По нашим расчетам, для обеспечения финансирования ПТУ необходимо около 4 миллиардов гривень. Хочу подчеркнуть, что в государственном бюджете Украины деньги на такие нужды есть», - сказал Гуляев.

Депутат напомнил, что на днях депутатская группа «Видродження» зарегистрировала законопроект №4472, которым предлагается перенаправить внеплановые поступления в госбюджет на повышение социальных стандартов и государственные программы.

«Нашим законопроектом мы также предусматриваем средства на финансирование профтехобразования – это 3,3 миллиарда гривенб. Поэтому, уважаемые коллеги, мы с вами обязаны найти общее решение. Иначе уже к концу года по меньшей мере половина ПТУ просто закроется! Этого допустить нельзя. Призываем парламент преодолеть вето и вернуть государственное финансирование профтехобразования», - добавил он.