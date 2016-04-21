В комитете ВР анонсируют "много чего нового" о том, кто и как уничтожал украинскую оборонку

Об этом заявил председатель комитета, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, сообщает пресс-служба НФ.

По словам Пашинского, будут рассматриваться такие сферы как ракетный комплекс, противовоздушная оборона и тому подобное.

"Военный прокурор будет докладывать на комитете, и вы услышите много чего нового", - сказал Пашинский.

"Например, есть такой ракетно-зенитный комплекс С-300. Это новейший комплекс, который есть у нас на вооружении. Так вот, чтобы мы понимали, в 2007 году Министерство обороны продало этот комплекс за 2 миллиона долларов, затем перепродали за 25 миллионов долларов, тогда как его рыночная цена - 50 миллионов долларов. Вот из-за такой коррупции и безответственности мы получили то, что мы получили", - подчеркнул председатель комитета.

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Пашинский напомнил, что прообраз крылатых ракет, которые сегодня используются Российской Федерацией в вооруженных конфликтах, в частности в Сирии, выпускались в Харькове до 1992 года, после чего, по его словам, эта технология была уничтожена, а оборудование вывезено в Россию.

"На сегодняшний день мы по крупицам восстанавливаем наш ракетный потенциал, и, надеюсь, Бог даст нам время и ум, чтобы его воспроизвести. Мы не можем больше повторить начало 2014 года", - подчеркнул Пашинский.

Он отметил, что РФ вкладывает колоссальные средства в собственную армию. По его словам, расходы РФ в этой сфере составляют 50 миллиардов долларов, тогда как Украина тратит на оборону около 4 миллиарда долларов.

"То есть, в Украине бюджет в 12 раз меньше, чем в России. Это мы тоже должны помнить, когда мы занимаемся в сессионном зале популизмом и демагогией. Ведь эта проблема – вооруженная агрессия России против Украины – никуда не делась", - сказал Пашинский.

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