Ехануров провел второй раунд переговоров с Морозом

Премьер-министр Украины, лидер блока “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ провел сегодня второй раунд переговоров с лидером Социалистической партии Украины Александром МОРОЗОМ.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьера Валентин МОНДРИЕВСКИЙ.

По его словам, встреча состоялась в 17.00, и продолжалась немногим более получаса.

Во время встречи Ю.ЕХАНУРОВ передал А.МОРОЗУ проект протокола о намерениях по созданию коалиции.

В.МОНДРИЕВСКИЙ не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Ю.ЕХАНУРОВУ вести переговоры о создании парламентской коалиции. На прошлой неделе Ю.ЕХАНУРОВ уже провел переговоры с представителями всех политических сил, которые победили на выборах в Верховную Раду.