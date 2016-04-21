В Кремле не видят проблемы в возможном прилете за Савченко самолета Порошенко, но о ее судьбе умалчивают

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сможет ли, и если сможет, то когда, прилететь за Савченко самолет президента Украины.

"Самолеты украинские летают в РФ регулярно - и чартерные рейсы, и другие. Здесь никаких проблем нет. Повторяю: пока по судьбе Савченко каких-либо элементов, которые можно было сказать, нет", - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности направить свой самолет в РФ, чтобы вернуть Савченко домой.

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