Порошенко заявил, что Савченко согласилась прекратить голодовку

Об этом Порошенко написал в Twitter.

“Вместе с мамой Надежды Савченко Марией Ивановной и сестрой Верой попросил Надю прекратить голодовку. Спасибо, что согласилась”, - отметил Порошенко.

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Как сообщает пресс-служба президента, во время разговора Порошенко сказал, что очень счастлив наконец иметь возможность пообщаться с Надеждой. Он отметил, что вся страна гордится ее стойкостью и выражает поддержку.

«Тобой гордится вся Украина - твоей стойкостью, твоим мужеством, патриотизмом. Ты стала символом Украины », - сказал Порошенко.

Он рассказал Савченко о шагах, которые осуществляются для ее освобождения, и рассказал о подробностях телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Украина продолжает делать все для твоего освобождения», - сказал Порошенко, обращаясь к Надежде.

Порошенко, мать и сестра Савченко обратились к ней с просьбой прекратить голодовку. «Даже в этих условиях должны сделать шаги, чтобы сохранить твое здоровье», - подчеркнул президент. В ответ Надежда согласилась временно прекратить голодовку.

Президент сообщил, что готов направить свой самолет в России, чтобы вернуть Савченко домой.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину. По данным адвокатов, Савченко находится в тяжелом состоянии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать Российской Федерации задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы. Адвокат Илья Новиков отмечает, что Александров и Ерофеев - главные кандидаты на обмен Савченко. Однако вместе с тем обмен Савченко на ГРУшников - не единственный вариант для ее возвращения в Украину.

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18 апреля президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призывал немедленно освободить Савченко. Была достигнута договоренность о безотлагательном допуске к Савченко генконсула Украины в Ростове-на-Дону. В связи с ухудшением здоровья Савченко Порошенко призвал допустить к ней украинских или немецких врачей.